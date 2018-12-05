Полиция назвала имя подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти

САМАРА, 5 дек — РИА Новости. Полиция установила имя и возраст подозреваемого в нападении на женщин в Тольятти — это 22-летний Семенов Артем Сергеевич, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации телеканала "Губерния", вечером 30 ноября мужчина ударил ножом 20-летнюю девушку на аллее Рябинового бульвара в Тольятти, а на следующий день неизвестный с похожими приметами ранил 46-летнюю женщину на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе. Обе потерпевшие госпитализированы.

Полиция уточнила приметы нападавшего: это мужчина славянской внешности и худощавого телосложения, на вид ему около 20 лет, рост 182 сантиметра, темные волосы средней длины, носит челку на правую сторону.

Как сообщает следствие, он был одет в тканевую куртку коричневого цвета без капюшона, черные ботинки на шнурках, синие джинсы с резинкой на щиколотке. На нем была черная вязаная шапка. Подозреваемый может передвигаться на попутном транспорте, возможно, носит с собой спортивную сумку, куртку синего цвета с капюшоном и черное трико.

Возбуждено два уголовных дела за причинение тяжкого вреда здоровью, подозреваемый объявлен в розыск.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обратиться в полицию.