В Хабаровске осудили воспитательницу детсада за попытку продать наркотики

ХАБАРОВСК, 5 дек — РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы воспитательницу детского сада, которая решила заняться распространением наркотиков из-за сложного материального положения, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Индустриального района города.

"Хабаровчанка 43 лет, работая воспитателем в одном из детсадов Индустриального района, желала улучшить свое материальное положение и летом этого года попыталась продать гашишное масло. Но полиция узнала об этом и задержала женщину", — рассказал представитель прокуратуры.

Он отметил, что суд признал горожанку виновной в незаконном сбыте наркотиков.

"Ей назначено наказание – 4 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако из-за того, что у осужденной есть шестилетний ребенок, исполнение наказания отсрочено до достижения им 14 лет", — сказал собеседник агентства.