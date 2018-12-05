В Хабаровске осудили воспитательницу детсада за попытку продать наркотики

ХАБАРОВСК, 5 дек — РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы воспитательницу детского сада, которая решила заняться распространением наркотиков из-за сложного материального положения, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Индустриального района города.
Он отметил, что суд признал горожанку виновной в незаконном сбыте наркотиков.
"Ей назначено наказание – 4 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако из-за того, что у осужденной есть шестилетний ребенок, исполнение наказания отсрочено до достижения им 14 лет", — сказал собеседник агентства.