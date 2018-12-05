Житель Петрозаводска угрожал убить соседку за занятия фитнесом в квартире

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 дек — РИА Новости. Полиция Петрозаводска возбудила дело в отношении мужчины, угрожавшего убить игрушечным автоматом соседку, занимавшуюся фитнесом, сообщает в среду МВД Карелии.
"Тогда мужчина вернулся к себе в квартиру, взял игрушечную модель автомата, наставил на оппонентку и высказал угрозы физической расправы. Свидетелями конфликта стали соседи по лестничной площадке", — говорится в сообщении
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.