Житель Петрозаводска угрожал убить соседку за занятия фитнесом в квартире

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 дек — РИА Новости. Полиция Петрозаводска возбудила дело в отношении мужчины, угрожавшего убить игрушечным автоматом соседку, занимавшуюся фитнесом, сообщает в среду МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка и рассказала, что сосед угрожает убить ее. Женщина занималась дома фитнесом, производимый при этом шум не понравился ее соседу, проживающему этажом ниже. Пьяный мужчина стал стучаться в дверь к соседке и кричать, чтобы она прекратила. Женщина отказалась.

"Тогда мужчина вернулся к себе в квартиру, взял игрушечную модель автомата, наставил на оппонентку и высказал угрозы физической расправы. Свидетелями конфликта стали соседи по лестничной площадке", — говорится в сообщении

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.