В Волгограде девять машин столкнулись из-за гололеда

ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Гололед на дороге и несоблюдение дистанции стали причинами массового ДТП в Красноармейском районе Волгограда, столкнулись сразу 9 машин, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в полиции.

По данным полиции, в среду утром в Красноармейском районе Волгограда из-за гололеда столкнулись сразу 9 машин.

"ДТП произошло на ул. Лазоревая, несоблюдение дистанции и скользкая дорога. Водители 9 машин, которые столкнулись одновременно, самостоятельно зафиксировали повреждения, сейчас освобождается проезжая часть, пострадавших нет", — сообщили РИА Новости в полиции.

По словам собеседника агентства, водитель первой машины при подъеме на мост неожиданно затормозил, что и стало причиной аварий.

Кроме того, как сообщили РИА Новости в полиции, в Волгограде утром произошло уже несколько десятков столкновений из-за гололеда и несоблюдения дистанции водителями.