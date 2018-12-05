Суд в Петербурге начнет рассмотрение дела о теракте в "Перекрестке"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд в среду на выездном заседании в Петербурге начнет рассмотрение дела Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в магазине "Перекресток" в декабре прошлого года.

Калининский районный суд Петербурга 30 августа направил Лукьяненко до декабря на принудительное лечение в ФКУ "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением". Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что вопрос о возможности привлечения Лукьяненко к уголовной ответственности должен был решаться после лечения.

Московский окружной военный суд, рассматривающий дела о терроризме, 8 ноября зарегистрировал дело Лукьяненко. К обвинению по статье "Совершение теракта с причинением значительного имущественного ущерба" (пункт "в" части 2 статьи 205 УК РФ) добавились обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также частью 1 статьи 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, дело будет слушаться на базе Ленинградского окружного военного суда.

Следствием установлено, что Лукьяненко организовал и исполнил подрыв самодельного взрывного устройства 27 декабря 2017 года в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга. О мотивах Лукьяненко не сообщалось.