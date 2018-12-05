В Охотском море из-за 9-метровых волн объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Охотском море из-за волн высотой 8-9 метров у берегов Камчатки, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря во второй половине ночи в акватории Охотского моря ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. В зону штормового воздействия попадают районы 11200, 11230, 11240 (прибрежная акватория Соболевского и Усть-Большерецкого муниципальных районов)" — говорится в сообщении.

Опасные волны сохранятся до середины дня 6 декабря.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в этих районах, спасатели рекомендуют принять меры безопасности.

Накануне МЧС предупредило о подходе 5 декабря на Камчатку циклона, который принесет в Петропавловск-Камчатский, местами в Елизовский, Усть-Большерецкий, на юг Мильковского района сильный снег, метель. На юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов утром ожидается усиление ветра до 35-40 метров в секунду. Циклон будет оказывать влияние на южные районы края до 6 декабря включительно.

В среду утром, по данным главка, охотоморский циклон подошел на Камчатку. Умеренный или сильный снег идет в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, Елизовском, Усть-Большерецком районах и на юге Мильковского района. Пик непогоды ожидают 5 декабря во второй половине дня.