Пожар на складе в Петербурге локализован

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Пожар на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге локализован, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о возгорании на складе с бумажной продукцией на улице Латышских стрелков поступило около 22.00 мск 4 декабря. Происходило горение на общей площади 350 квадратных метров, затем площадь пожара возросла до 2 тысяч "квадратов". Сведения о пострадавших не поступали.

"Пятого декабря в 01.16 пожар по адресу: Невский район, улица Латышских стрелков, дом 29, локализован. Ранг пожара снижен до №2", — говорится в сообщении.