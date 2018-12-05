Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 2000 квадратных метров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Площадь пожара на складе с бумажной продукцией в Петербурге увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.

Сообщение о возгорании на складе с бумажной продукцией на улице Латышских стрелков, дом 29, поступило около 22.00 мск 4 декабря. Происходило горение на 350 квадратных метрах. В 22.56 пожару был присвоен повышенный номер сложности №2, в 23.24 — №3. Сведения о пострадавших не поступали.

"Площадь пожара возросла до 2 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.