В Петербурге загорелся склад с бумажной продукцией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Пожар произошел на складе с бумажной продукцией на площади 350 квадратных метров в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о возгорании на складе с бумажной продукцией на улице Латышских стрелков, дом 29, поступило около 22.00 мск 4 декабря.

"В 22.56 пожару был присвоен повышенный номер сложности № 2, в 23.24 — №3. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара от МЧС России привлечены 7 единиц техники и 25 человек.