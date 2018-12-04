Напавшего на школу в Бурятии ученика признали невменяемым

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученик школы в Улан-Удэ, совершивший нападение на учительницу и других учеников в своем учебном заведении в январе 2018 года, признан невменяемым, его дело направлено в суд, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, утром 19 января 2018 года учащийся при пособничестве двух несовершеннолетних одноклассников напал на учителя и других учеников, а также устроил пожар в классе при помощи бутылок с зажигательной смесью.

"Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "д", "е", "и" ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 119 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего нападавшего ученика, признанного невменяемым, направлено в суд", — сказала Петренко.

Она добавила, что его соучастники, их законные представители и защитники знакомятся с материалами дела. Позднее оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.