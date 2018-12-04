"Газпром" выявил в Дагестане ущерб на 1,5 миллиарда рублей

МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. АО "Газпром газораспределение Махачкала" выявило ущерб на 1,5 миллиарда рублей в Дагестане с начала года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
По данным компании, за 10 месяцев 2018 года в правоохранительные органы подано 4,3 тысячи заявлений, в том числе 529 – в отношении юридических лиц, 3,7 тысячи – физических.
"Общая сумма заявленного ущерба за данный период – 1,489 миллиарда рублей. Однако по данным материалам было возбуждено лишь 150 уголовных и 441 административных дел. По более чем трем тысячам заявлений уведомления о результатах рассмотрения от правоохранительных органов не поступали", — говорится в сообщении.
Прокуроры после поручения президента начали проверять рынок газа и нефти, особое внимание уделят незаконным врезкам, безучетному потреблению энергоресурсов, бесхозным объектам инфраструктуры ТЭК.