В Москве охранник украл выпавший у посетителя ТЦ миллион рублей, пишут СМИ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Охранника одного из столичных торговых центров задержали за кражу денег, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что посетитель ТЦ выронил из кармана пачку купюр суммой в миллион рублей, после чего она пропала.

Потерпевший позвонил в полицию. Прибывшие оперативники просмотрели записи с камер наблюдений, после чего выяснилось, что выпавшие из кармана деньги подобрал охранник торгового комплекса. Полиция задержала подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело о краже, охранник находится под подпиской о невыезде.