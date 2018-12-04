В Пермском крае закрыли аттракцион, где ребенок получил травму

УФА, 4 дек — РИА Новости. Следственные органы совместно с испытателями по стандартизации добились временного закрытия игрового аттракциона в одном из пермских сел, где маленький ребенок получил травмы во время игры, сообщает следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

По данным ведомства, с января по октябрь 2018 года житель Карагайского района в нарушение технических требований к игровым комплексам аттракционного типа организовал в одном из торговых центров села Карагай игровой аттракцион. В сентябре 2018 года в игровом комплексе 5-летний ребенок получил травму, которая квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Было возбуждено уголовное дело.

"После проверки следователями СКР совместно со специалистами регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае работа данного аттракциона временно приостановлена", — говорится в сообщении пермского следкома.

Следователи устанавливают, кто виновен в происшествии и собирают доказательную базу.