Фигурант коррупционного дела против мэра Ярославля Урлашова вышел по УДО

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Бывший советник мэра Ярославля Алексей Лопатин, осужденный в 2016 году вместе с начальником по громкому делу о коррупции, во вторник вышел на свободу по решению суда об условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Шприц.

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Вместе с мэром был осужден его помощник Алексей Лопатин — он получил семь лет колонии, оба отбывают наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.

В конце ноября Рыбинский городской суд вынес постановление об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Алексея Лопатина. Сообщалось, что за годы в колонии Лопатин "работал, учился, женился".

"Решение суда вступило в силу, и Алексей Лопатин сегодня вышел на свободу. Увидите его на улице, не волнуйтесь, все законно", — сообщил Шприц.

Уголовное дело Урлашова стало одним из наиболее громких в России, учитывая тот факт, что он, как представитель оппозиции, в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев. Суд согласился с версией следствия, что Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.