В Калининградской области мужчина погиб от взрыва боеприпаса времен войны

КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Мужчина погиб от взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны недалеко от города Мамоново Калининградской области, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Калининградской области Ольга Анисимова.

"На участке леса Новоселовского лесничества во вторник было обнаружено тело 39-летнего жителя Калининграда. По предварительным данным, сработал боеприпас времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, обследуется местность, выполняются проверочные мероприятия", — сказала представитель ведомства.

При этом очевидцы в соцсетях пишут о том, несколько жителей Калининграда отправились в район руин старинного замка Бальга на поиски предметов старины еще 2 декабря, один из мужчин домой не вернулся.

Современная Калининградская область РФ расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, столицей которой был Кенигсберг. Весной 1945 года во время Восточно-прусской наступательной операции советских войск здесь шли ожесточенные бои, оружие и боеприпасы до сих пор остаются закопанными в земле, что привлекает "черных копателей". После окончания Второй мировой войны северная часть Восточной Пруссии с Кенигсбергом (примерно одна треть территории), согласно Потсдамскому соглашению, отошла СССР, остальные две трети — Польше.