В Москве хирурги спасли мужчине руку после укуса паука из пакета с инжиром

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В московской городской клинической больнице №4 хирурги спасли мужчину, которого укусил опасный паук, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По словам собеседника агентства, мужчина получил укус, когда доставал из пакета сушеный инжир. Сперва он заметил на кисти маленькое розовое пятно, а на следующий день рука сильно опухла. "Серьезные симптомы появились спустя несколько дней после укуса: у пациента была очень высокая температура, правая кисть и предплечье сильно опухли, наблюдался некроз тканей", — рассказали в департаменте.

Тогда мужчина обратился в частную клинику, где ему почистили рану от гноя и омертвевших тканей, после чего отпустили домой. Однако это не помогло, ситуация стала только ухудшаться.

"Мужчина вызвал скорую помощь. Сразу после поступления в больницу пациента направили на экстренную операцию, которую проводила хирург отделения гнойной хирургии Светлана Киселева. В ходе операции были удалены все омертвевшие ткани кисти. После этого пациенту назначили антибактериальную терапию, физиотерапевтическое лечение", — отметили в департаменте.

Сейчас отек пострадавшей руки значительно уменьшился. По словам врачей, мужчине очень повезло – яд некоторых пауков может быть для человека смертельным.