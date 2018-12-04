В Смоленске задержали руководителей управления по вопросам миграции УМВД

БРЯНСК, 4 дек – РИА Новости. Начальник управления по вопросам миграции УМВД России в Смоленской области и его заместитель задержаны по подозрению в фальсификации документов, сообщает СУСК РФ по региону.

"В Смоленске начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД России и его заместитель подозреваются в фальсификации документов, повлекших незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Подозреваемые задержаны", — говорится в сообщении.

По материалам, поступившим из регионального управления УФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, его заместителя, а также местного жителя.

По версии следствия, с февраля по июль 2018 года должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области внесли в ряд документов заведомо ложные сведения о наличии у иностранных граждан достаточных знаний для признания их носителями русского языка. Это явилось основанием для приобретения иностранными гражданами гражданства РФ.

"В настоящее время следователи СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ проводят обыски по месту жительства подозреваемых, а также в управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области", — отмечается в сообщении.

Как в свою очередь отмечает УМВД региона, в настоящий момент проводятся оперативные мероприятия по документированию противоправной деятельности сотрудников управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области.

Начальник УМВД России по Смоленской области назначил проведение служебной проверки по данному факту.

"В случае установления вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут ответственность в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении.