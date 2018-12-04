Трое задержанных украинских моряков попросили о втором звонке родным

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Трое из задержанных в Керченском проливе украинских моряков просят о втором звонке родственникам, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева по итогам посещения задержанных.

"Что касается пожеланий, они хотели бы второй раз связаться с родными, это пожелание всеми тремя было высказано. И второе пожелание было, они спрашивали — интересуются ли ими на Украине, будут ли их судьбой заниматься?" — сказала Потяева.

По ее словам, эта просьба не в компетенции уполномоченного по правам человека. "Это зависит исключительно от следователя, и мы будем заниматься этой проблемой", — сказала она.

Кроме того омбудсмен отметила, что арестованные моряки не имеют возможности самостоятельно пополнить банковские карточки, с помощью которых можно по интернету заказывать себе улучшенное питание, предметы личной гигиены и т.д. По ее словам, было бы правильно обратиться и попросить, чтобы морякам разрешили еще раз сделать звонок и проинформировать родственников по этой теме.

"Хотя сейчас сотрудники изолятора сказали, что эта информация обозначена на сайте "Матросской тишины", но мы не уверены, что родственники выйдут на этот сайт, поймут, как им действовать, поэтому, наверное, личное общение было бы лучше", — добавила Потяева.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.