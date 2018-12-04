Жительница Брянска заплатит один миллион рублей за взятку при сдаче ЕГЭ

БРЯНСК, 4 дек — РИА Новости. Суд приговорил к штрафу в размере один миллион рублей жительницу Брянска, выступившую посредницей при передаче взятки чиновнице за успешную сдачу ЕГЭ, сообщает прокуратура региона

"Штраф в размере 1 миллион рублей заплатит жительница Брянска, выступившая в качестве посредника при передаче взятки чиновнице за успешную сдачу ЕГЭ", — говорится в сообщении.

Советский районный суд города Брянска признал жительницу города виновной в "посредничестве в даче взятки должностному лицу в значительном размере".

Как установил суд, в мае и июне текущего года женщина в интересах своей знакомой дважды передавала взятки начальнику отдела общего образования управления образования Брянской городской администрации в размере 50 тысяч рублей.

"Деньги предназначались за содействие, организацию и успешную сдачу сыном ее знакомой — выпускником 11 класса ЕГЭ по математике и физике", — говорится в сообщении.