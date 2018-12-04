Во Владимирской области водитель сбил двух женщин и скрылся с места ДТП

БРЯНСК, 4 дек – РИА Новости. Водитель сбил двух женщин на угнанном автомобиле и скрылся с места ДТП, его задержали во Владимирской области, сообщает УМВД по региону.

ДТП, по данным ведомства, произошло в понедельник в микрорайоне Юрьевец города Владимира.

"Audi 100 совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшие — женщины, 1949 и 1985 года рождения, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель с места происшествия скрылся, но в дальнейшем был задержан наружными нарядами полиции", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что автомобиль, на котором было совершено ДТП, был ранее заявлен как угнанный.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "угон". За оставление места дорожно-транспортного происшествия и за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления транспортным средством, в отношении подозреваемого составлены протоколы об административных правонарушениях. По факту ДТП назначено проведение административного расследования, говорится в сообщении.