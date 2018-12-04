В Москве осудили полицейских, избивших задержанного и его адвоката

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил к условному сроку двух полицейских Михаила Шершакова и Михаила Сапрыкина за избиение задержанного и его адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд приговорил признать виновными Сапрыкина и Шершакова в совершении преступления по части 3 статьи 286 УК РФ и назначить наказание Сапрыкину в виде четырех лет, Шершакову — трех лет лишения свободы с отбыванием условно и лишением права занимать определенные должности на пять лет", — сказала судья.

По версии следствия, летом 2017 года замначальника отдела полиции района Лефортово Михаил Шершаков и начальник угрозыска Михаил Сапрыкин избили Виталия Дросу, который отказался давать объяснения по делу без адвоката. Он позвонил адвокату Вере Подколзиной и сообщил о побоях. Прибывшая в отделение полиции адвокат сама подверглась физическому насилию со стороны майора полиции Сапрыкина, что было зафиксировано на видеозаписи. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление полномочиями с применением насилия к двум лицам".

Дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимые Шершаков и Сапрыкин признали вину и осознали случившееся.

"Я полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном, прошу суд назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы", — сказал Сапрыкин.

Шершаков также признал вину и поддержал слова Сапрыкина о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Адвокат Веры Подколзиной также просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее Шершаков и Сапрыкин заявляли, что Подколзина якобы пришла в отделение полиции для защиты Дросу в состоянии алкогольного опьянения, а также материлась. Однако позднее подсудимые признали, что оговорили ее, пытаясь таким способом избежать уголовного преследования. По мнению представителя Подколзиной, его подзащитная, таким образом, "была очернена в рядах адвокатской коллегии".

Шершаков и Сапрыкин компенсировали причиненный ущерб потерпевшим в размере 1 миллиона рублей каждому. Адвокат Виталия Дросу сообщил, что его подзащитный принимает извинения и компенсацию и также просит назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.