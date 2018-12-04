Подростки пойдут под суд за избиение до смерти бездомной под Владимиром

ВОРОНЕЖ, 4 дек — РИА Новости. Четверо подростков предстанут перед судом во Владимирской области за то, что пьяными изнасиловали бездомную женщину и забили ее до смерти, сообщает во вторник региональное управление СК.

В отношении троих несовершеннолетних жителей Кольчугино и их 18-летнего приятеля было возбуждено дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "кража, совершая группой лиц по предварительному сговору". Кроме того, 18-летнему парню (на момент преступления ему было 17 лет) и 15-летнему подростку (на момент преступления ему было 14 лет) предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера.

По данным следствия, 6 апреля 2018 года компания украла в сетевом магазине спиртное и другие товары на общую сумму более 950 рублей. Выпив алкоголь и коктейльные напитки, подростки направились к теплотрассе, где обитают лица без определенного места жительства.

"В состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетние действовали беспричинно, из хулиганских побуждений, как они сами пояснили, просто хотелось избить и унизить кого-то из таких лиц. На месте поочередно они нанесли 41-летней женщине множественные удары ногами, палкой, стеклянной бутылкой, а затем двое подростков, продолжая унижать человеческое достоинство потерпевшей, совершили иные насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Следствием установлено, что подростки воспитывались в "сложной семейной обстановке", состояли на профилактических учетах и "трудно поддавались коррекции поведения".

"Интересы погибшей женщины на следствии и в суде представляет сестра, которая характеризовала ее как человека не конфликтного. Трое детей погибшей, лишенной родительских прав, с 2010 года воспитываются в семье родственников в другом регионе", — сообщает следственное управление.

Обвиняемые подростки содержатся под стражей.

"Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу", — информирует следствие.