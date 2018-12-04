По закону коллекторы не могу звонить должнику чаще одного раза в день. Архивное фото

По закону коллекторы не могу звонить должнику чаще одного раза в день. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Уголовное дело по статье "вымогательство" возбуждено в Нижнем Новгороде после угроз коллектора об убийстве детей, сообщает прокуратура Нижегородской области.

"Прокуратурой области взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного отделом дознания отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду по части 1 статьи 163 УК РФ "вымогательство". Предварительным расследованием установлено, что жительнице областного центра на сотовый телефон от работника коллекторского агентства поступали звонки и sms-сообщения с угрозами применения насилия к ней и ее детям. При этом он требовал в счет оплаты долга ее матери передачи денежных средств в размере 25 тысяч рублей", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Ранее местный телеканал "Кстати" показал сюжет, в котором коллекторы угрожают двум сестрам убить их детей за долги перед микрофинансовой организацией, средства в которой взяла их мать. Из сюжета следует, что с родственницей женщины не общались, и о том, что она взяла в займ денежные средства, не знали. В частности, одна из женщина рассказала, что ее нашли в соцсетях и прислали фотографию ее ребенка с подписью "А если он сдохнет?" Ее сестра сообщила о том, что позвонивший ей мужчина угрожал повторением трагедии в Ульяновске, где из-за действий коллектора, кинувшего в окно зажигательную смесь, получил ожоги маленький ребенок.