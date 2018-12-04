СК назвал возможную причину взрыва в квартире в Подмосковье

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Следователи организовали проверку после взрыва в квартире жилого дома в городе Куровское Московской области, где один человек погиб и трое пострадали, по предварительным данным, пострадавшие вели асоциальный образ жизни, а причиной взрыва могла стать граната, говорится в сообщении пресс-службы ГСУСК России по Подмосковью.

Ранее сообщалось о взрыве в квартире трехэтажного жилого дома по адресу: улица Первомайская, дом 70. По словам представителя экстренных служб региона, при взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома один человек погиб и трое пострадали.

"Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет, похожий на гранату. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.