В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Подмосковье

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Три человека госпитализированы в Давыдовскую районную больницу после взрыва в квартире жилого дома в городе Куровское Московской области, состояние двух оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в городе Куровское Московской области. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. В качестве одной из версий рассматривается взрыв колбы с химическим веществом.

"В результате происшествия в городе Куровское (городской округ Ликино-Дулево) в Давыдовскую районную больницу госпитализированы три человека: одна женщина в состоянии средней степени тяжести и двое мужчин в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.