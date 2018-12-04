В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Подмосковье

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Три человека госпитализированы в Давыдовскую районную больницу после взрыва в квартире жилого дома в городе Куровское Московской области, состояние двух оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"В результате происшествия в городе Куровское (городской округ Ликино-Дулево) в Давыдовскую районную больницу госпитализированы три человека: одна женщина в состоянии средней степени тяжести и двое мужчин в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.