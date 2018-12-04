В Ростове невменяемый турист столкнул женщину с монастырской стены

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Прокуратура в Ярославской области направила в суд уголовное дело в отношении туриста из Москвы, который в состоянии невменяемости столкнул со стены монастыря посетительницу, с требованием направить мужчину на принудительное психиатрическое лечение, сообщила прокуратура региона во вторник.

Уточняется, что инцидент произошел в августе в Ростове. Сначала 59-летний турист из Москвы напал на женщину в торговом центре.

"Находясь в состоянии невменяемости в магазине торгового комплекса города Ростова, подошел к посетительнице торгового центра и нанес ей неустановленным тупым твердым предметом не менее трех ударов по голове и левой руке, причинив легкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Затем мужчина отправился в мужской монастырь.

"Находясь в состоянии невменяемости на гульбище одной из стен мужского монастыря города Ростова, подошел к посетительнице монастыря, после чего при помощи рук перекинул ее через ограждение вышеуказанной стены, расположенной на высоте более 5 метров над землей", — информирует надзорное ведомство.

Уточняется, что женщина упала на землю и получила множественные переломы. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что преступления мужчина совершил "в период обострения хронического психического заболевания в состоянии невменяемости", поясняет прокуратура.

"Комиссия экспертов пришла к выводу, что данный мужчина в настоящее время представляет социальную опасность, его психическое расстройство связано с опасностью для себя и других лиц, и он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", — говорится в сообщении.

Ростовская межрайонная прокуратура направила уголовное дело в отношении мужчины в суд для применения к нему принудительной меры медицинского характера, отмечается в сообщении.