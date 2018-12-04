Омбудсмен прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева, комментируя видео "красивой жизни" Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, рассказала РИА Новости, что комнаты психологической разгрузки в колониях есть, там заключенные встречаются с психологами. При этом она сообщила, что не была в подобной комнате в колонии в селе Среднебелая.

Ранее в интернете появилось видео, где Цеповяз запечатлен с другими людьми, вероятно, тоже осужденными. Все они сидят в комнате с голубыми стенами, в ней стоит мягкая мебель и работающий телевизор. Голос за кадром сообщает, что в комнате "сделали ремонт, чтобы дышалось легче". Некоторые СМИ сообщили, что эта комната является тюремной камерой Цеповяза.

В пресс-службе ФСИН России сообщили, что на видео запечатлена комната психологической разгрузки. В ведомстве добавили, что опубликованная в СМИ видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии, то есть к 2015-2016 годам.

"Ну, конечно, такие комнаты (в колониях) есть, для того, чтобы можно было там с психологом переговорить", — сказала Хащева, уточнив, что сама она в такой комнате в ИК-3 села Среднебелая не была.

"От адвоката Цеповяза было одно обращение еще до этой истории. Это обращение было по вопросу имущественного положения, с женой у них как раз произошел раздел имущества. От нас выезжал специалист", — добавила собеседница агентства.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.