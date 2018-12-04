Омбудсмен прокомментировала новое видео из колонии Цеповяза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева, комментируя видео "красивой жизни" Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, рассказала РИА Новости, что комнаты психологической разгрузки в колониях есть, там заключенные встречаются с психологами. При этом она сообщила, что не была в подобной комнате в колонии в селе Среднебелая.
В пресс-службе ФСИН России сообщили, что на видео запечатлена комната психологической разгрузки. В ведомстве добавили, что опубликованная в СМИ видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии, то есть к 2015-2016 годам.
"Ну, конечно, такие комнаты (в колониях) есть, для того, чтобы можно было там с психологом переговорить", — сказала Хащева, уточнив, что сама она в такой комнате в ИК-3 села Среднебелая не была.
"От адвоката Цеповяза было одно обращение еще до этой истории. Это обращение было по вопросу имущественного положения, с женой у них как раз произошел раздел имущества. От нас выезжал специалист", — добавила собеседница агентства.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.