В Приамурье проверяют информацию о нарушениях в детских домах-интернатах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек — РИА Новости. Амурские следователи начали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о выявленных многочисленных нарушениях в Амурской области, сообщает пресс-служба управления.

Накануне на пленарном заседании Общественной палаты России Кузнецова заявила, что нарушения, которые есть в детских домах-интернатах Приамурья "не перечесть". Также детский омбудсмен России сообщила о многочисленных травмах у детей, данные о которых, по ее словам, не передаются в соответствующие ведомства.

Кроме того, по данным Кузнецовой, в регионе фиксируются "многочисленные нарушения ведения и соблюдения финансовых интересов детей, имущественных прав детей" в детских домах.

Как сообщалось, во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проверить эту информацию в кратчайшее время.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки фактов, изложенных в публикациях средств массовой информации, о выявленных многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.