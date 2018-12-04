В Казани дезинфектор получила выговор из-за отравления школьников ядом

КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Дезинфектор, проводившая дератизационные работы в казанской школе, где трое детей отравились, предположительно, крысиным ядом, получила выговор, сообщила прокуратура Татарстана, добавив, что усматривает в действиях сотрудников школы признаки халатности.

Информация о госпитализации с признаками отравления крысиным ядом трех школьников поступила в управление Роспотребнадзора по Татарстану в пятницу вечером. В ходе разбирательства было установлено, что дератизационные обработки от грызунов в школе проводились специализированной фирмой по договору. При этом были выявлены нарушения при организации и проведении обработок, в частности, приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте – в актовом зале. Дети были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана.

"По результатам внутреннего служебного расследования женщина-дезинфектор привлечена к дисциплинарной ответственности, ей объявлен выговор. Она также лишена премиальных выплат", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, работы по дезинсекции и дератизации в школе выполняются специализированной организацией на основании договора и в соответствии со спецификацией. Со слов сотрудницы указанной фирмы, она ежемесячно обследовала объект на наличие грызунов и насекомых и при необходимости раскладывала ядовитые средства в подвальных помещениях школы. Дератизационные мероприятия в других помещениях образовательной организации, как отмечается, женщина не проводила. При этом часть дератизационных средств, как установлено, она передала сотруднику школы по просьбе последней для самостоятельного использования.

"Таким образом, случившееся стало возможным вследствие недобросовестного или небрежного отношения к исполнению своих обязанностей неустановленными должностными лицами образовательной организации, которые допустили наличие дератизационного средства в доступном для детей месте. В связи с этим прокуратура района направила в следственные органы требование о возбуждении уголовного дела по статье "халатность", — отмечает надзорное ведомство.