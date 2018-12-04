В Москве генерала ФСБ судят за хищение 25 миллионов рублей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд (МОВС) начал рассматривать по существу дело генерал-майора ФСБ, обвиняемого в афере с фиктивным трудоустройством на 25 миллионов рублей, чей подельник заказал убийство следователя по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Из предъявленного обвинения следует, что генерал-майор ФСБ Владимир Подольский и полковник в отставке Андрей Польщиков, работая на руководящих должностях во ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" (ВООП), с 2012 по 2016 год похищали деньги предприятия.
Обвиняемые фиктивно, путем обмана и злоупотребляя доверием бухгалтерии, трудоустроили родственников Польщикова — жену и сына — на должности помощников гендиректора. Фактически не работающие молодой человек и женщина долгое время получали на карточку зарплату, всего таким образом было похищено 25,4 миллиона рублей.
Раскрытием преступления занимался следователь военного следственного управления (ВСУ) СК Александр Паутов. Он проводил следственные действия по делу, обыски дома и на работе обвиняемых, участвовал в допросах.
По словам прокурора, именно Польщиков решил любыми способами помешать расследованию, в том числе и путем устранения следователя. Экс-полковник попросил своего адвоката найти исполнителя убийства — на это Польщиков потратил 5 миллионов рублей. Нападение на Паутова взял на себя Олег Грищенко, за это ему полагалось 3 миллиона, которые он получил до попытки убийства от адвоката в подмосковном Сергиевом Посаде.
Летом 2016 года Подольский, Грищенко и Польщиков были задержаны, члены семьи последнего стали фигурантами уголовного дела уже в 2017 году. Трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, Грищенко и Польщиков содержатся в СИЗО.
В ходе процесса прокурор попросил суд обязать присутствующих на заседании журналистов согласиться на подписку о неразглашении этой информации, но суд ходатайство не поддержал.
В заключении перед судом и присяжными выступил Андрей Польщиков.
"Виновным я себя не признаю. Надеюсь, Вам, уважаемый суд, удастся разобраться в нюансах, которых очень много. Обвинение укрывает основную суть… Куда же делись деньги? Неоспоримый факт — эти деньги переводились генералу Подольскому с карты моей жены, это можно легко проверить, моя зарплата тоже уходила ему. Я не понимал, что действующий генерал ФСБ может меня вовлечь в такое, но восемь месяцев я был вынужден переводить эти деньги, он назначал эти суммы для интересов ФСБ и нашей Родины", — отметил Польщиков.
В декабре 2017 года Подольский уже был приговорен Московским гарнизонным военным судом к штрафу в 140 тысяч рублей за фиктивное трудоустройство. По данным следствия, с 2012 по октябрь 2013 года Подольский, возглавляя ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации", в сговоре с бывшим советником главы Минпромторга полковником Сергеем Горбуновым и его сестрой фиктивно устроил некоего Владимира Белого на должность своего советника. Положенную ему зарплату — более 3,3 миллиона рублей — подельники поделили между собой.