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Происшествия

В Москве генерала ФСБ судят за хищение 25 миллионов рублей

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники. Архивное фотоНаручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд (МОВС) начал рассматривать по существу дело генерал-майора ФСБ, обвиняемого в афере с фиктивным трудоустройством на 25 миллионов рублей, чей подельник заказал убийство следователя по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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© Официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
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Слушание по существу идет с участием присяжных заседателей.

Из предъявленного обвинения следует, что генерал-майор ФСБ Владимир Подольский и полковник в отставке Андрей Польщиков, работая на руководящих должностях во ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" (ВООП), с 2012 по 2016 год похищали деньги предприятия.

Обвиняемые фиктивно, путем обмана и злоупотребляя доверием бухгалтерии, трудоустроили родственников Польщикова — жену и сына — на должности помощников гендиректора. Фактически не работающие молодой человек и женщина долгое время получали на карточку зарплату, всего таким образом было похищено 25,4 миллиона рублей.

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© Фото из личного архива Валерия Суханова
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Основная часть этой суммы была переведена на счет домохозяйки Ларисы Польщиковой, ее сыну Максиму успели выплатить лишь 377 тысяч рублей, позже молодой человек поступил в институт и уволился.

Раскрытием преступления занимался следователь военного следственного управления (ВСУ) СК Александр Паутов. Он проводил следственные действия по делу, обыски дома и на работе обвиняемых, участвовал в допросах.

По словам прокурора, именно Польщиков решил любыми способами помешать расследованию, в том числе и путем устранения следователя. Экс-полковник попросил своего адвоката найти исполнителя убийства — на это Польщиков потратил 5 миллионов рублей. Нападение на Паутова взял на себя Олег Грищенко, за это ему полагалось 3 миллиона, которые он получил до попытки убийства от адвоката в подмосковном Сергиевом Посаде.

Пачка денег. Архивное фото
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Десятого мая 2016 года рано утром Грищенко проколол ножом колесо автомобиля "Mitsubishi Pajero", принадлежащего Паутову, после чего затаился неподалеку, рассказал прокурор. По задумке, ныне обвиняемый в посягательстве на жизнь следователя мужчина должен был напасть на Паутова со спины, когда тот менял бы шину. Планы исполнителя были нарушены тем, что у следователя в автомобиле была установлена спутниковая сигнализация — Паутов, находясь дома, узнал, что колесо его машины было повреждено, но не стал лично проверять это и сразу вызвал полицию, что спугнуло Грищенко. Еще неделю после попытки нападения фигуранты дела занимались поиском еще кого-то, кто мог бы исполнить задуманное, но у них ничего не получилось.

Летом 2016 года Подольский, Грищенко и Польщиков были задержаны, члены семьи последнего стали фигурантами уголовного дела уже в 2017 году. Трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, Грищенко и Польщиков содержатся в СИЗО.

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Никто из обвиняемых не признал свою вину. Подольский в суде заявил, что его "выставляют чудовищем", адвокат генерал-майора и вовсе отметил, что его подзащитный не похищал деньги, а выполнял секретное государственное задание. По словам защитника, деньги по указанию начальства ФСБ Подольский перечислял в ДНР и ЛНР, неформально, таким образом, спонсируя республики и обеспечивая там проведение специальных операций.

В ходе процесса прокурор попросил суд обязать присутствующих на заседании журналистов согласиться на подписку о неразглашении этой информации, но суд ходатайство не поддержал.

Изучение осколков метеорита, найденных в Челябинской области. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Члены семьи Польщикова в свою очередь не отрицают, что не работали на предприятии, они также помнят о том, что подписывали какие-то бумаги, связанные с ФГУП ВООП, но не считают, что являются фигурантами дела заслуженно.

В заключении перед судом и присяжными выступил Андрей Польщиков.

"Виновным я себя не признаю. Надеюсь, Вам, уважаемый суд, удастся разобраться в нюансах, которых очень много. Обвинение укрывает основную суть… Куда же делись деньги? Неоспоримый факт — эти деньги переводились генералу Подольскому с карты моей жены, это можно легко проверить, моя зарплата тоже уходила ему. Я не понимал, что действующий генерал ФСБ может меня вовлечь в такое, но восемь месяцев я был вынужден переводить эти деньги, он назначал эти суммы для интересов ФСБ и нашей Родины", — отметил Польщиков.

Уборка урожая зерна. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следующее заседание по делу пройдет завтра. Ожидается, что слушания будут вестись несколько месяцев, суду предстоит допросить 52 свидетеля.

В декабре 2017 года Подольский уже был приговорен Московским гарнизонным военным судом к штрафу в 140 тысяч рублей за фиктивное трудоустройство. По данным следствия, с 2012 по октябрь 2013 года Подольский, возглавляя ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации", в сговоре с бывшим советником главы Минпромторга полковником Сергеем Горбуновым и его сестрой фиктивно устроил некоего Владимира Белого на должность своего советника. Положенную ему зарплату — более 3,3 миллиона рублей — подельники поделили между собой.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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yurmur2
А что слышно про Захарченко с 8 млрд.руб?
15:33
04.12.2018
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Robin Goodov
Если случается пожар в доме–проверяют все такие дома!
Если обрывается трос лифта–проверяют все лифты!
Взрыв газа–проверяют всё хозяйство!
Если у полковника МВД нашли квартиру набитыми деньгами,
Почему не проверить остальных полковников,а то и генералов МВД???
О Таможне:
Предлагаю находить, штрафовать и увольнять работников таможни, через которых проходит контрафакт, думаю шубы, обувь, текстиль и др.- не с самолётов сбрасывают!!! Конфисковать автомобили у водителей, занимающиеся нелегальным извозом. Закрывать магазины торгующие контрафактным спиртными напитками и продуктами.
Вот тогда – казна и будет пополнятся, а Вы гоните на работу прединсульных стариков?
15:12
04.12.2018
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