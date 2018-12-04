Захватившего заложницу в храме жителя Ульяновска отправили на лечение

САМАРА, 4 дек — РИА Новости. Суд в Ульяновске во вторник отправил на принудительное лечение местного жителя, захватившего заложницу в храме, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее надзорное ведомство сообщало, что 11 октября 2017 года безработный житель Ульяновска в одном из православных храмов города взял в заложники женщину. При этом, по данным прокуратуры, он требовал немедленно передать его заранее записанное сообщение руководству региона, угрожая взорвать в церкви бомбу. Позже выяснилось, что у мужчины был при себе муляж взрывного устройства.

В ходе спецоперации мужчину обезвредили. Установлено, что он страдает психическим заболеванием.

"Сегодня суд определил применить к мужчине, совершившему общественно опасное деяние, предусмотренное пунктом "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника с применением предметов, используемых в качестве оружия), принудительную меру медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре", — говорится в сообщении.