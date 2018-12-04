Полиция в Краснодаре не нашла признаков преступления в действиях Хаски

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Полиция в Краснодаре не нашла признаков преступления в действиях рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщил адвокат Алексей Аванесян.
"Кубанская полиция не нашла признаков преступления в действиях Хаски (Дмитрия Кузнецова) и вынесла постановление об отказе в его возбуждении. Йо!" — написал Аванесян в своем Facebook.
Адвокат опубликовал скан копии постановления, в котором говорится, что в возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) отказано из-за отсутствия состава преступления.
На прошлой неделе сообщалось, что владелица автомобиля, на крыше которого рэпер Хаски пел в Краснодаре перед поклонниками, написала в полицию заявление, в котором попросила не возбуждать против артиста уголовное дело.