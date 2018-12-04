МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев дал распоряжение руководству ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проверить информацию СМИ о мошенниках, которые ограбили ветерана Великой Отечественной войны и его жену, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сообщается, что в ходе мониторинга СМИ сотрудники МВД обнаружили в одном из региональных изданий публикацию о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны и его жены, проживающих в Санкт-Петербурге.

По словам Волк, в статье сообщается, что в квартиру пожилых супругов пришли представители несуществующей "страховой организации", которые предложили приобрести электронную медицинскую технику для диагностики заболеваний и похитили крупную сумму. Затем под предлогом обмена денег на купюры нового образца они завладели оставшимися сбережениями пенсионеров.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев дал указание руководству ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно проверить сведения, изложенные в материале СМИ. При подтверждении информации в кратчайшие сроки принять решение о возбуждении уголовного дела, установить лиц, причастных к совершению преступления, и провести необходимые мероприятия, направленные на их задержание", — сообщила она.