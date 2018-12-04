В Московской области в жилом доме прогремел взрыв

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в городе Куровское Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Взрыв произошел в квартире трехэтажного жилого дома по адресу: улица Первомайская, дом 70. Предварительно, пострадал один человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают причину взрыва. В качестве одной из версий рассматривается взрыв колбы с химическим веществом.