В Кирове потерялся цирковой пес Екатерины Запашной

Мост через реку Вятку в г. Кирове. Архивное фото

Мост через реку Вятку в г. Кирове. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Пес породы самоед по кличке Ангел из цирка династии Запашных потерялся в Кирове на гастролях: он убежал в сторону вокзала, сообщила дрессировщица Екатерина Запашная в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Внимание! Киров! Потерялся самоед! Ангел. В районе цирка. Убежал во время прогулки. Люди видели его бегущим в сторону вокзала. Пожалуйста, помогите его найти! Если вы видели, владеете информацией, вдруг у соседей появился самоед — сообщите мне", — написала Запашная.

Дрессировщица со своими питомцами приезжала в Киров в составе шоу Гии Эрадзе, выступавшем в кировском цирке с 27 октября по 2 декабря.