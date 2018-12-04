Источник раскрыл подробности ограбления бизнесмена на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жертвой разбоя вооруженных злоумышленников на юго-востоке Москвы, которые забрали чемодан с 41 миллионом рублей, оказался генеральный директор крупного игрока на рынке лома металлов и металлических сплавов в Башкортостане ООО "УралМет", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Накануне в районе дома 114 по Волжскому бульвару произошло разбойное нападение. "Мерседес" злоумышленников остановился возле машины потерпевших. Неизвестные вышли из автомобиля и начали угрожать водителю и пассажиру оружием. Они выстрелили в воздух, молотком разбили стекло автомобиля потерпевших и забрали чемодан с деньгами. Источник агентства уточнил, что в чемодане было около 41 миллиона рублей.

"Потерпевшим является генеральный директор ООО "УралМет", он находился в машине. По его словам, украденный 41 миллион рублей — сумма за семь лет коммерческой деятельности компании", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, машина нападавших позже была найдена брошенной неподалеку от места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Ведется розыск подозреваемых.