В Башкирии один человек погиб в ДТП

УФА, 4 дек — РИА Новости. Один человек погиб, четверо с травмами госпитализированы в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, ДТП произошло на трассе Белебей – Туймазы-Бакалы в Туймазинском районе Башкирии.

"Опрокинулся автомобиль марки ВАЗ. За рулем был 30-летний местный житель. В результате аварии пассажир 34 лет скончался на месте ДТП. Приехавшая на место бригада скорой помощи увезла в больницу водителя и троих пассажиров. Они с травмами госпитализированы", — сообщили в ГИБДД региона.