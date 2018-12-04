В Самарской области пьяный житель из ревности убил беременную жену

САМАРА, 4 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Самарской области, подозреваемого в убийстве своей беременной жены, сообщает во вторник СУСК по региону.

По версии следствия, 25 ноября в одной из квартир в Кошкинском районе Самарской области, пьяный мужчина приревновал свою жену, которая была на седьмом месяце беременности, из-за чего они начали ругаться. В ходе ссоры, по данным ГУМВД по Самарской области, супруг схватил нож и начал им угрожать. Перепалку, по информации ведомства, увидела несовершеннолетняя дочь, она выбежала из квартиры и попросила соседа о помощи, тот вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп женщины с множественными ранениями.

Как уточнили в ГУМВД, супруг успел скрыться с места преступления до приезда полицейских, однако вскоре был задержан и дал признательные показания.

"Красноярским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)", — говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемый взят под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.