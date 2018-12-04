ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Суд приговорил к одному году условно коллекционера из Челябинска, обвиняемого в хищении из музея фрагмента метеорита, упавшего в регионе в 2013 году, сообщает управление ФСБ по региону.

По его данным, в июле 2017 года в ведомство обратилось руководство государственного исторического музея с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита весом более 2,5 килограмма. Экспонат был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость 1 килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей, отмечало УФСБ.

Следственным органом УФСБ по области было возбуждено уголовное дело за "мошенничество в особо крупном размере".

"Центральный районный суд Челябинска признал виновным жителя Челябинской области в… "мошенничестве в особо крупном размере". Суд приговорил его к лишению свободы на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Фрагмент метеорита, являющийся вещественным доказательством, по решению суда будет возвращен в музей после вступления приговора в законную силу, уточняется в сообщении.

Метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света пролетел над территорией Челябинской области 15 февраля 2013 года в 09.22 по местному времени (07.22 мск). Затем наблюдался толчок магнитудой 4,0 примерно в 1 километре к юго-западу от центра Челябинска. На Земле это событие наблюдалось как мощный взрыв. Ударная волна от метеорита, в дальнейшем названного "Челябинском", повредила здания и выбила множество стекол, более 1,6 тысячи человек пострадали.