"Победа" планирует взыскать с Панина вынужденные расходы из-за дебоша

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" намерена взыскать с актера Алексея Панина, который устроил дебош на рейсе из Стамбула в Москву, все вынужденные расходы, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Источник в авиакомпании ранее сообщил, что Панин в субботу был задержан во "Внуково" за пьяный дебош на рейсе "Победы", летевшем из Стамбула.

Пресс-служба "Победы" подтвердила, что такой инцидент произошел.

"Компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы авиакомпании, в том числе за санитарную обработку самолета", — заявили в перевозчике.