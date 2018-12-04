УФА, 4 дек – РИА Новости. Следствие ходатайствует в суде о продлении ареста экс-мэра Оренбурга Евгения Арапова, обвиняемого во взяточничестве, в ходе расследования выявились новые эпизоды преступлений, сообщает следственное управление СКР по Оренбургской области.

Ранее Арапов был арестован за несколько эпизодов получения взятки в крупном размере, позже был лишен полномочий.

"В ходе расследования уголовного дела следователями выявлены очередные эпизоды преступной деятельности в отношении бывшего главы города Оренбурга. В суд направлено ходатайство о продлении срока его содержания под стражей", — сообщает областной следком.

По версии следствия, с января 2016 по август 2018 года директор строительной организации за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства передал Арапову две квартиры и взятку свыше 2,6 миллиона рублей. Действия взяткодателя квалифицированы следствием по статье "дача взятки", полагает СК.

Региональный следком сообщает, что "в период 2012 — 2018 года глава Оренбурга через доверенное лицо управлял коммерческой организацией, которая сдавала в аренду муниципальные объекты недвижимости".

"Евгению Арапову также предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности. В рамках расследования уголовного дела следователями проведён целый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошено значительное количество свидетелей из числа сотрудников администрации города, строительных фирм, проанализирован большой объём служебной документации. В обеспечительных целях судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество экс-мэра", — говорится в сообщении ведомства.