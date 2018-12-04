В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Ивановской области

БРЯНСК, 4 дек – РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП с 15 пострадавшими в Ивановской области, потерял контроль над управлением из-за того, что впал в церебральную кому, сказал РИА Новости представитель УМВД региона Владислав Радостин.

ДТП с автобусом, в котором, по данным полиции, находилось 20 человек, произошло во вторник в городе Вичуга Ивановской области на улице Большая пролетарская. Водитель автобуса с пассажирами потерял сознание за рулем и врезался в дерево. По уточненным данным, травмы получили 16 пассажиров, в том числе трое детей, сам водитель скончался в больнице. Четверо взрослых и двое несовершеннолетних госпитализированы с ушибами и сотрясением головного мозга.

"Сегодня водитель 56-летний проходил освидетельствование на предмет состояния здоровья в местной больнице, противопоказаний никаких не было, он был допущен к управлению транспортным средством. Описание того, что с ним произошло – церебральная кома неясного генеза", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причину смерти водителя определят после вскрытия. В полиции уточнили, что попавший в ДТП автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю.