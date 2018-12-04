МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Прокуратура потребовала от начальника УФСИН по Амурской области устранить нарушения, связанные с содержанием в колонии члена ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Отвечая на вопрос РИА Новости, Куренной пояснил, что это одна из мер, принятых после публикации скандальных фотографий бандита с крабом и шашлыком.

Ранее, напомнил он, в ходе прокурорской проверки сотрудников колонии №3 уличили в "совершении в интересах Цеповяза действий, явно выходящих за пределы их полномочий". По этому факту возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

"Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой области признано законным. Кроме того, принесен протест на постановление начальника ИК-3 о поощрении осужденного Цеповяза в виде досрочного снятия взыскания", — пояснил Куренной, выступая на интернет-канале Генеральной прокуратуры "Эфир".

Далее, рассказал представитель ГП РФ, "начальнику УФСИН по Амурской области внесено представление об устранении нарушений законов", связанных с этой историей.

В июле прокуратура вносила представление начальнику колонии №3, по итогам которого трех сотрудников (кого именно, не уточняется) наказали в дисциплинарном порядке. Тогда тоже речь шла о "нарушениях режимных требований".

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом к 20 годам колонии по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевская, ставшего одним из самых громких преступлений в современной истории России. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.