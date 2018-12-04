В Югре проверят сообщения о принудительном помещении женщины в психбольницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек — РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе проверяют информацию о принудительном помещении в психоневрологический диспансер жительницы Нижневартовска, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о принудительном доставлении жительницы Нижневартовска в психоневрологический диспансер поступило 3 декабря.

Ранее интернет-журнал "7x7" опубликовал историю о жительнице Нижневартовска, которая якобы против своей воли оказалась в психоневрологическом диспансере. Сетевое издание также отмечало, что неизвестные, представившись полицейскими, взломали ее квартиру. При этом дочери врачи объяснили госпитализацию "тяжелейшим алкогольным состоянием" женщины. По данным СМИ, она ранее работала бухгалтером в данном медучреждении, руководит которым Ольга Жевелик, супруга главы Нижневартовска Василия Тихонова.

"По данному факту следователями проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы". Законность действий сотрудников полиции и ПНД проверяется", — рассказали в ведомстве, отметив, что процессуальное решение будет принято после выполнения полного объема проверочных мероприятий.

В свою очередь, в окружном управлении МВД сообщили РИА Новости, что инцидент произошел 26 ноября. В полицию поступил звонок от врача психоневрологического диспансера Нижневартовска, который заявил, что к ним по телефону обратилась бывшая сотрудница, угрожавшая покончить с собой. Медики попросили участкового сопроводить их к квартире женщины. На месте выяснилось, что дома она находится с подругой, но впускать или выпускать кого-либо не хочет.

"Участковый позвонил дочери бывшей сотрудницы ПНД и ее сожителю. Они были оповещены о том, что квартиру будут вскрывать. Когда квартиру вскрыли, выяснилось, что обе женщины находятся в состоянии алкогольного опьянения. Была вызвана скорая помощь, их увезли… Спустя пять дней ночью в отдел полиции пришла дочь бывшей сотрудницы ПНД и оставила заявление, что якобы квартиру взломали, а мать похитили", — рассказали в управлении МВД.

Собеседник агентства пояснил, что по адресу выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила следы взлома на двери квартиры, появившиеся после того, как ее вскрыли сотрудники МЧС. "Когда стали выяснять, где же находится мать, оказалось, что она находится в ПНД. Состава преступления, похищения никакого нет", — добавили в УМВД.