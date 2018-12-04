В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ с муляжами пистолетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Мужчина, выдававший себя за сотрудника спецслужб для решения имущественных вопросов, задержан в Крыму с муляжами пистолетов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

"При личном досмотре местного жителя обнаружено служебное удостоверение сотрудника ФСБ России на имя капитана Матвеева Павла Викторовича с признаками подделки, две заготовки бланка удостоверения сотрудника ФСБ России, а также муляжи пистолета ТТ и пистолета Макарова", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 21-летний крымчанин. Операция проводилась при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По словам задержанного, поддельные удостоверения он использовал для противоправной деятельности: представлявшись кадровым сотрудником ФСБ, попытался присвоить собственность местной жительницы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "изготовление или сбыт поддельных документов". Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>