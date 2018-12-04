В Минобороны подтвердили задымление в инженерно-техническом центре в Москве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Задымление произошло в электрощитовой в здании инженерно-технического центра Минобороны в Москве, никто не пострадал, подтвердили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что короткое замыкание произошло в электрооборудовании в здании инженерно-технического центра Минобороны РФ на севере Москвы.

"Около 11 часов произошло задымление в электрощитовой на площади 0,5 квадратных метра в здании Инженерно-технического центра Минобороны России на Хорошевском шоссе. Здание было оперативно обесточено, задымление ликвидировано, возгорания не было. Никто не пострадал. Причины задымления устанавливаются", — говорится в сообщении.