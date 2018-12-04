В Северной Осетии явился с повинной водитель, сбивший полицейского

ПЯТИГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Водитель, который сбил полицейского на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Северной Осетии, явился с повинной, сообщает МВД по Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии был введен план "перехват" по поиску водителя, который сбил полицейского на пешеходном переходе и скрылся. Сотрудник полиции был госпитализирован.

"Госавтоинспекторы опросили очевидцев случившегося и установили цвет и марку автомобиля, на котором передвигался предполагаемый нарушитель. Составленную ориентировку полицейские передали всем дежурным нарядам и СМИ. Вскоре нарушитель сам пришел в полицию и во всем признался", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту ДТП проводится проверка.