БРЯНСК, 4 дек – РИА Новости. Госпитализированные пассажиры автобуса, попавшие в ДТП в Ивановской области, получили в основном ушибы и сотрясение мозга, тяжелых травм нет, сообщил РИА Новости главный врач Вичугской ЦРБ Карен Гаспарян.

ДТП с автобусом, в котором, по данным полиции, находились 20 человек, произошло во вторник в городе Вичуга на улице Большая Пролетарская. Водитель автобуса с пассажирами потерял сознание за рулем и врезался в дерево. По уточненным данным, травмы получили 16 пассажиров, в том числе трое детей, сам водитель скончался в больнице.

"Там тяжело пострадавших нет, скончался только водитель, из-за чего и случилось ДТП. У всех ушибы и сотрясение мозга. Четверо госпитализированы, находятся у нас под наблюдением, еще двух девочек отправили в Иваново", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пассажиров, доставленных в больницу, было трое несовершеннолетних. Один маленький ребенок после осмотра отпущен домой вместе с мамой, девочки 16 и 17 лет госпитализированы с сотрясением мозга. Состояние пострадавших опасений врачей не вызывает, добавил собеседник агентства.