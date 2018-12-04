В Хабаровском крае при пожаре в гостинице погиб один человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Пожар произошел в гостиничном комплексе в городе Вяземском Хабаровского края, после локализации возгорания обнаружено тело погибшего мужчины, сообщило СУ СК по региону.

"Ночью 4 декабря 2018 года в бытовых и офисных помещениях гостиничного комплекса, расположенного в городе Вяземском Хабаровского края, произошел пожар. Прибывшая пожарная бригада локализовала возгорание. В ходе осмотра обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается", — говорится в сообщении.

По факту пожара и гибели мужчины проводится проверка, причина возгорания выясняется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.