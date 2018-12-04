В Хабаровском крае произошел пожар на заводе взрывчатых веществ

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Пожар произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в Хабаровском крае, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Угрозы распространения на другие объекты нет, отмечает МЧС. Пожарные расчеты немедленно приступили к ликвидации задымления и проливке шнека. Возгорание удалось локализовать в 16.00, полностью пожар был потушен в 16.10 (9.10 мск) на площади в 40 "квадратов".
"Погибших и пострадавших нет. Всего для ликвидации пожара было задействовано 16 человек и четыре единицы техники", — отмечает главк.
По факту возгорания сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку для установления причин и виновных лиц.